O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, confirmou esta sexta-feira o pedido de rescisão unilateral do guarda-redes Rui Patrício, acusando a Gestifute, do empresário Jorge Mendes, de agir de má fé e de "chantagear" o Sporting ao exigir sete milhões de euros em comissões.

reuters

Bruno de Carvalho confirmou a notícia veiculada pelo Record esta sexta-feira de que o guarda-redes do Sporting e da Selecção nacional, Rui Patrício, enviou o pedido de rescisão unilateral do contrato. Também a SAD já enviou um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) confirmando a recepção do pedido.

Em conferência de imprensa, o presidente do clube acusou o empresário Jorge Mendes, que representa Rui Patrício, de agir de má fé e de tentar aproveitar uma "situação que é um crime", numa alusão às agressões a vários jogadores por alegados adeptos na Academia Sporting, em Alcochete.

Segundo Bruno de Carvalho, a Gestifute, de Jorge Mendes, tinha encetado negociações, primeiro com o Nápoles e depois com o Wolverhampton Wanderers, para a transferência de Rui Patrício. No entanto, de acordo com o presidente "leonino", o empresário pretendia um pagamento de mais de três milhões de euros pela transferência do guarda-redes, aos quais se juntariam outros quatro milhões pela transferência de Adrien Silva para o Leicester City, em Agosto.



Na carta de rescisão enviada para Alvalade, Rui Patrício refere ter "temido pela vida". O guarda-redes acusa ainda Bruno de Carvalho de, desde Janeiro, ter colocado uma "pressão inaceitável" sobre os jogadores, ao insinuar que eventuais resultados menos positivos decorreriam de "falta de profissionalismo dos jogadores". O documento inclui também algumas mensagens enviadas pelo presidente do clube a Rui Patrício após resultados negativos da equipa.

Bruno de Carvalho referiu que, aquando das renovações de contrato com os dois atletas, as percentagens que cabiam à Gestifute nos contratos anteriores, negociados pela direcção de Godinho Lopes, ficaram anuladas.



Jorge Mendes fez "chantagem"

O presidente do Sporting acusou Jorge Mendes de fazer "chantagem" com o clube de Alvalade, ao exigir o pagamento de "mais de sete milhões de euros" para que a transferência de Rui Patrício pudesse concretizar-se.

"Tenho pena que o Rui não tenha falado connosco para perceber que está a ser manipulado por coisas que nada têm a ver com ele. Ele nada tem a ver com o contrato que o Godinho Lopes fez, só do Adrien o Jorge Mendes quer 4 milhões", adiantou.



"Espero que o Rui reflicta bem porque alguém lhe está a contar uma história mal contada", acrescentou Bruno de Carvalho, que aproveitou para apelar aos restantes jogadores do plantel que "respirem fundo" e que evitem ser "instrumentalizados".

"Se a Gestifute acha que tem direitos no âmbito dos contratos feitos por Godinho Lopes vai a tribunal, não prejudica o seu jogador", considerou Bruno de Carvalho, que manifestou a convicção de que Rui Patrício desconhece as motivações de Jorge Mendes.

"Tenho pena que o primeiro a ser atropelado seja o Rui e os sportinguistas. Espero que o Rui, que tem sete dias para isso, reflicta bem, as portas estão sempre abertas. Negócios sim, chantagem não", defendeu.

"Não temos problema nenhum em defender o Rui Patrício caso ele perceba o que se está a passar porque o Sporting está com disponibilidade para negociar" a sua saída, acrescentou, indicando que o clube sabe que quer o guardião quer William Carvalho tinham vontade de mudar de clube.



Bruno de Carvalho foi questionado sobre a situação de Jorge Jesus na conferência de imprensa, tendo adiantando que "ele é o treinador, tem mais um ano de contrato. Não percebo a pergunta".

(notícia actualizada às 14:05 com carta de rescisão de Rui Patrício)