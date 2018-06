Bruno de Carvalho destrona Ronaldo nas redes sociais

A crise no Sporting levou a uma exposição mediática avassaladora do clube de Alvalade e do seu presidente no mês de Maio. Bruno de Carvalho foi mesmo a personalidade mais mencionada pelos portugueses nas redes sociais, destronando Cristiano Ronaldo.

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, foi a personalidade mais mencionada nas redes sociais em Maio, de acordo com o serviço Social Media Explorer da MediaMonitor, destronando Cristiano Ronaldo, que liderava as tabelas mensais desde Fevereiro.

A crise no clube de Alvalade, que teve o seu ponto mais baixo a 15 de Maio, quando jogadores e equipa técnica foram agredidos por um grupo de adeptos encapuzados na Academia, em Alcochete, levou a que Bruno de Carvalho superasse as 11 mil referências em sites como o Facebook, Twitter, blogs, fóruns e notícias RSS.

As 11.596 referências ao presidente "leonino" mais do que duplicam as 4.677 menções registadas em Abril, mês em que foi a sexta personalidade mais referida nestes sites.

Apesar de ter conquistado a Liga dos Campeões, ter indiciado que poderia deixar o Real Madrid e estarmos em vésperas do Mundial, Cristiano Ronaldo caiu em Maio da liderança, ocupando o terceiro lugar, atrás do primeiro-ministro, António Costa.

Nos três primeiros meses do ano, Bruno de Carvalho nem sequer surgia entre as 10 personalidades mais mencionadas nas redes sociais.

A exposição nos media tradicionais apresentam também uma predominância do Sporting e do seu presidente. De acordo com dados da Cision, fornecedora de software e serviços para profissionais de comunicação, a que o Negócios teve acesso, entre 14 de Maio, um dia após o final da I Liga, e 18 de Junho, o Sporting foi tema de 29.167 notícias, traduzidas em 911 horas de tempo de antena de TV e rádio. Já Bruno de Carvalho protagonizou 17.151 notícias, correspondentes a 212 horas.

Por comparação, em igual período, o Benfica ocupou 403 horas de tempo de antena, com um total de 11.923 notícias, e o FC Porto, apesar do título, apenas mereceu 9.727 notícias e 321 horas.

Este sábado realiza-se, a partir das 14:00, uma assembleia-geral destitutiva em que os sócios do Sporting decidirão a continuidade ou não da direcção liderada por Bruno de Carvalho. A destituição necessita de uma maioria simples (50% mais um voto), segundo o jornal Record.