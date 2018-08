Bruno de Carvalho disposto a comprar acções da Sporting SAD à Holdimo

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho indicou estar disposto a comprar as acções detidas pela Holdimo na SAD dos “leões”. O antigo líder do clube e da SAD acusa Álvaro Sobrinho e José Maria Ricciardi de estarem por trás de todas as candidaturas às eleições de Setembro no clube.

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho indicou estar disposto a comprar as acções detidas pela Holdimo, de Álvaro Sobrinho, na SAD dos "leões". Em entrevista ao Record publicada esta quinta-feira, o ex-líder do Sporting critica o empresário angolano e o ex-banqueiro e candidato à presidência do clube de Alvalade José Maria Ricciardi.

"A Holdimo entrou no Sporting com um objectivo claro. . Alguém os enganou e não fui eu. Alguém os convenceu de que essas VMOC [Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis] não iam ser convertidas em acções, mas sim amortizadas. E que, portanto, os 20 milhões teriam sempre esta força e iriam até aumentar pelo que o Álvaro Sobrinho compraria", afirma Bruno de Carvalho.

"Mas ele tem que se chatear com quem lhe vendeu a história, o Ricciardi. Entendo a mágoa do Álvaro Sobrinho. Se não é no Sporting que ele pode fazer o que estava combinado nas minhas costas, estou disposto a sentar-me com ele e negociar uma compra das suas acções. Para que consiga fazer este negócio noutro clube! Tenho pena que se aliasse àquele que lhe mentiu!", remata o ex-presidente do clube e da SAD.

Na entrevista, Bruno de Carvalho acusa Sobrinho e Ricciardi de estarem "por trás de todas as candidaturas, menos da minha!".

O antigo líder do clube defende ainda que "há um acordo generalizado para se perder a maioria da SAD, o pavilhão, as modalidades".