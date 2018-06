Bruno de Carvalho diz aos funcionários que se for destituído podem ser despedidos

O presidente do Sporting esteve reunido com cerca de 200 funcionários do clube esta sexta-feira e deixou uma ameaça no ar: se no sábado for destituído, estes funcionários poderão ser despedidos pelo seu sucessor.

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, reuniu-se esta sexta-feita em Alvalade com cerca de 200 funcionários do clube. Nesta reunião, Bruno de Carvalho salientou que se for destituído os funcionários serão despedidos por quem o suceder, revela o Correio da Manhã Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD do Sporting, convocou uma reunião para este sábado, com os sócios a votarem uma proposta de destituição do conselho directivo liderado por Bruno de Carvalho - actualmente suspenso.