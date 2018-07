Bruno de Carvalho diz que aprendeu com erros e lições do passado

"Sou candidato porque aprendi com os erros e lições do passado, erros e lições que me dão força e motivação para encarar com mais optimismo o futuro", lê-se no documento hoje divulgado, no qual justifica a sua candidatura às eleições de 08 de Setembro.

Bruno de Carvalho afirmou hoje ter aprendido com os erros do passado e que isso lhe confere optimismo para o futuro, no seu manifesto para as eleições do Sporting, depois de ter sido destituído da presidência do clube.

