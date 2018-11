Miguel Barreira

Bruno de Carvalho e Nuno Mendes, conhecido como Mustafá - líder da Juve Leo -, saem em liberdade, no âmbito das investigações às agressões em Alcochete. O juiz determinou que os dois responsáveis ficarão obrigados à apresentação diárias às autoridades.

A Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, foi decretado ainda uma caução de 70 mil euros.



O juiz Carlos Delca diz que o Ministério Público não apresentou provas suficientes dos crimes que são apontados aos dois arguidos. O juiz considera que apenas em relação "ao crime de tráfico de estupefacientes imputado ao arguido Nuno Mendes se verificam fortes os indícios resultantes dos elementos de prova constantes nos autos", realça o Correio da Manhã.

O juiz decidiu assim determinar medidas de coação menos gravosa, apesar, como realça o Correio de Manhã, de ter referido, no documento divulgado aos jornalistas, riscos como o perigo de fuga, perturbação do inquérito, continuação da actividade económica e ameaça à ordem pública.

O ex-presidente do clube lisboeta está indiciado de 57 crimes: um de terrorismo, 20 de sequestro, 20 de ameaça agravada, dois de detenção de arma proibida, 12 de ofensa à integridade física qualificada e dois de dano com violência.

Mustafá está indiciado pelos mesmos crimes de Bruno de Carvalho, acrescido de um de tráfico de droga, tendo Carlos Delca considerado que "a actuação dos arguidos revela um manifesto desprezo pelas consequências gravosas que provocam nas vítimas".



(Correcção: Corrige título para Bruno de Carvalho e Mustafá aguardam em liberdade. As medidas foram decretadas no âmbito da investigação)