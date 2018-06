Bruno de Carvalho faz manchete no Politico que escreve que o "futebol português é a parábola do populismo". Artigo destaca Bruno de Carvalho como figura cimeira desse estado de coisas e repete que o presidente leonino é o "Donald Trump do futebol português".

Bruno de Carvalho e o futebol português estão em grande destaque no site Politico, mas não pelas melhores razões, antes pelo contrário. O site especializado em assuntos políticos titula que o "futebol português é a parábola do populismo" e destaque Bruno ce Carvalho como o rosto deste estado de coisas.O texto começa por lembrar o episódio de violência provocado pela invasão do centro de treinos de Alcochete por cerca de meia centena de homens encapuçados e a reacção do presidente leonino: "isto foi chato e o crime faz parte do dia-a-dia".(Notícia em actualização)