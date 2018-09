Bruno de Carvalho foi internado por intoxicação com medicamentos

A CMTV apurou que foi uma intoxicação medicamentosa que levou Bruno de Carvalho ao hospital na noite deste sábado.



Segundo fonte do hospital da Cruz da Vermelha, em Lisboa, o ex-presidente do Sporting teve alta hospitalar perto das 6h00 de domingo.



O antigo dirigente foi hospitalizado na sequência de uma indisposição. Bruno de Carvalho sentiu-se mal durante a tarde, com enjoos e sinais de febre.



Durante as eleições do Sporting,que decorreram no sábado, Bruno de Carvalho não fez qualquer publicação na rede social Facebook, ao contrário do habitual.