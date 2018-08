Bruno de Carvalho inflacionou em 80 mil o número de sócios do Sporting

A preparação dos cadernos para as eleições revelou que o número de sócios do Sporting é, afinal, praticamente metade do que dizia Bruno de Carvalho em Abril.

A preparação dos cadernos para as eleições do Sporting marcadas para 8 de Setembro pôs a descoberto o verdadeiro número de sócios do clube, praticamente metade do que dizia o antigo presidente Bruno de Carvalho.





Segundo avança o Correio da Manhã, as contas feitas pela Comissão de Gestão mostram que são 90 mil os sócios do Sporting, sendo que apenas 50 mil podem votar, ou porque têm as quotas em dia ou porque são maiores de idade.