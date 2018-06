Bruno de Carvalho marca presença na AG

Bruno de Carvalho chegou há poucos momentos ao Altice Arena. O presidente do Sporting tinha dito que não iria marcar presença na Assembleia Geral, mas compareceu no local onde estão reunidos os sócios para votar a sua destituição.

O presidente do Sporting terá tentado falar, efectuando o pedido junto da Mesa da Assembleia Geral, mas Jaime Marta Soares não terá deixado. Também estão no Altice Arena todos os elementos do Conselho Directivo do Sporting.



Na tribuna, Bruno de Carvalho fez uma vénia aos adeptos que o aplaudiram, como é vísivel na foto da Sábado.



Segundo o Record, Bruno de Carvalho está impossibilitado de votar nesta Assembleia Geral, devido a conflito de interesses, pois é a destituição do próprio que está em causa. "O associado não pode votar, por si ou como representante de outrem, nas matérias em que haja conflito de interesses entre a associação e ele, seu cônjuge, ascendentes ou descendentes", pode ler-se no artigo 176.º dos estatutos do Sporting. Quanto muito, o líder do Sporting pode falar, mas terá de inscrever antes de poder assumir a palavra.



Continuar a ler Até cerca das 18:00 Bruno de Carvalho esteve a comentar os desenvolvimentos da assembleia geral através da sua página no Facebook, mas desde então deixou de fazer actualizações.