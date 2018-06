Presidente do Sporting: "não será pelas rescisões que haverá problemas de tesouraria"

Na sequência da confirmação de que também Daniel Podence enviou a carta de rescisão do Sporting [William de Carvalho não está ainda confirmado], à semelhança de Rui Patrício, Bruno de Carvalho garantiu que estes processos não vão afectar as finanças do clube.

"Estávamos a trabalhar e tínhamos tomado ontem uma série de decisões que nos colocavam outra vez num período de calma no que respeita à preparação da época, e pronto, vem isto hoje. Tudo se irá resolver. Isto não é um discurso populista. Uma coisa é ser popular e outra é ser populista. Não será por esta questão das rescisões que haverá problemas de tesouraria", afirmou o presidente verde e branco na terceira sessão de esclarecimento aos sócios, em Santa Maria da Feira, citado pelo Record.