Bruno de Carvalho suspende Jesus e restante equipa técnica

A direcção do Sporting CP, presidida por Bruno de Carvalho, suspendeu esta segunda-feira, 14 de Maio, o treinador Jorge Jesus e a sua equipa técnica, avança o jornal Record. O jornal O Jogo acrescenta que Jesus já não poderá orientar o treino dos leões agendado para esta terça-feira.



Jesus já não deverá ser o treinador responsável por orientar a equipa no jogo da final da Taça de Portugal contra o Desportivo das Aves, marcado para o próximo domingo (20 de Maio) no estádio do Jamor.



A imprensa desportiva adianta ainda que a direcção leonina pretende rescindir o contrato que liga Jesus ao Sporting até ao final da próxima época (2018-2019) invocando justa causa, podendo avançar com um processo disciplinar contra o técnico para esse efeito. A rescisão com Jesus poderá custar cerca de 7 milhões de euros aos cofres leoninos.





A decisão de suspender Jorge Jesus ocorreu depois de uma reunião que decorreu esta tarde em Alvalade. Para esta reunião de emergência, Bruno de Carvalho convocou Jesus, os seus adjuntos (Raúl José e Miguel Quaresma) e ainda a equipa médica e o departamento de scouting do clube. Finalidade da reunião? Avaliar e discutir a conjuntura do clube verde e branco que ontem se viu relegado para o terceiro lugar da Primeira Liga - perdeu por 2-1 com o Marítimo -, ficando assim afastado da Liga dos Campeões.