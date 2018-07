Bruno Fernandes assina contrato de cinco anos com o Sporting

A SAD do Sporting confirmou esta terça-feira, 10 de Julho, que assinou um contrato de cinco anos com o jogador Bruno Fernandes, que tinha rescindido na sequência dos acontecimentos de violência em Alcochete, em Maio.





Em comunicado à CMVM, a SAD refere que a "sociedade e o jogador Bruno Miguel Borges Fernandes acordaram em celebrar, na presente data, um novo contrato de trabalho desportivo, válido por cinco épocas desportivas, nos termos do qual foi fixada uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros".



No anterior contrato a cláusula de rescisão já era de 100 milhões de euros, a mais elevada entre todos os jogadores que rescindiram.





De acordo com o Record, a apresentação do jogador vai decorrer ainda esta terça-feira em Alvalade. O internacional português, no âmbito do novo contrato, terá agora um salário de 2 milhões de euros por mês.