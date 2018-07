Bruno Fernandes regressa ao Sporting

Paulo Calado

Bruno Fernandes vai regressar ao Sporting, apurou o Correio da Manhã.

O jogador, que rescindiu com o clube de Alvalade, vai ter um aumento de ordenado para regressar. Vai receber perto de dois milhões de euros.

Bruno Fernandes tinha apresentado a carta com o pedido de rescisão a 11 de Junho, no mesmo dia que William Carvalho e Gelson Martins.

O prazo legal para as rescisões por justa causa, após o ataque ao plantel na Academia de Alcochete a 15 de Maio, terminou a 14 de Junho - tendo nove jogadores pedido para sair do clube.