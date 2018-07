Médio justifica regresso a Alvalade com amor pelo clube.

Bruno Fernandes assumiu que não foi por falta de projetos financeiros que optou por regressar ao Sporting. "Tive muitas propostas para sair e clubes que pagavam a cláusula de 100 milhões", assumiu na conferência de imprensa de apresentação esta terça-feira.

E fez questao de sublinhar: "O contrato foi melhorado pelo meu empresário, mas rejeitado por mim. Obviamente que o meu empresário fez o trabalho dele, mas disse-lhe que voltava com as mesmas condições, senão preferia sair. Voltei ao Sporting porque quis, porque sei que o projecto é bom, quero lutar por títulos, é disso que eu vivo. Não houve qualquer melhoria de contrato, nem teria de haver da minha parte. Só se o Sporting assim o achasse. Se o futuro presidente disser que me quer melhorar o contrato, aí sim; agora não. Não fiz qualquer tipo de chantagem para voltar ao Sporting".