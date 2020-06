Bruxelas aprova ajuda de estado de 1,2 mil milhões à TAP

A Comissão Europeia anunciou esta quarta-feira que já deu luz verde para que Portugal avance com um auxílio estatal à TAP, num valor máximo de 1,2 mil milhões de euros.





Em comunicado , a Comissão Europeia diz que a ajuda de Estado assume a forma de um empréstimo, que vai providenciar a companhia aérea portuguesa com os "recursos necessários para fazer face às necessidades de liquidez imediatas, sem que tal venha a distorcer a concorrência".



Parece assim afastada a possibilidade de, para já, o Estado ajudar a TAP através de um aumento de capital, que se não fosse acompanhado pelos privados levaria o Estado a controlar mais de metade do capital da TAP.



Esta ajuda de Estado tem o prazo de seis meses, sendo que neste espaço de tempo a TAP terá de implementar um plano de reestruturação que assegure o seu futuro.



"O empréstimo pode ser concedido por um máximo de seis meses para dar tempo à companhia para trabalhar numa solução para a situação de emergência em que se encontra", refere o comunicado, dando conta que "as autoridades portuguesas comprometeram-se em que a TAP reembolse o empréstimo ou apresente um plano de reestruturação no prazo de seis meses, que assegure a sua viabilidade".



Tal como já aconteceu nas ajudas de Estado a outras companhias aéreas europeias, Bruxelas exige que estas reduzam a sua atividade e adotem outras medidas que permitam cortar custos e aumentar a concorrência no setor, como prescindir de slots em aeroportos.





"Este apoio português de 1,2 mil milhões de euros vai ajudar a TAP a enfrentar as necessidades de liquidez e preparar o caminho para a restruturação, para assegurar a viabilidade a longo-prazo", refere a comissária europeia com a pasta da concorrência, MargretheVestager, mostrando otimismo na recuperação da companhia portuguesa "com o progressivo levantamento de restrições de viagem e com a época turística que se avizinha", pois tal "beneficia diretamente o setor do turismo português e a economia como um todo".