Bruxelas aprova aliança entre Pizza Hut e Telepizza

A Comissão Europeia deu luz verde à aliança entre a Pizza Hut e a Telepizza nos mercados da América Latina, Caraíbas, Espanha, Andorra e Portugal. A informação foi confirmada pela Telepizza ao regulador do mercado de capitais espanhol.





Em Junho, os accionistas das duas empresas de fast-food tinham aprovado os moldes da parceria aprovada agora por Bruxelas, a qual prevê que o dono da Telepizza passe a gerir as lojas franquiadas da norte-americana Pizza Hut em todos os mercados onde estão presentes, com excepção do Brasil. No entanto, como já tinham anunciado, vão manter as marcas separadas.





O acordo prevê ainda a abertura de mais 1.300 lojas nos próximos 10 anos, a maioria sob a marca Pizza Hut.