A Comissão Europeia concluiu que a proposta de aquisição não levanta qualquer problema no que respeita a questões de concorrência.



Em 3 de maio de 2018, a Câmara Municipal de Viseu aprovou por unanimidade, a nova concessão dos atuais e futuros parques de estacionamento e dos lugares públicos de estacionamento pagos na via pública, um contrato no valor de 3,25 milhões de euros.



"Estará em vigor, durante 15 anos, a exploração dos atuais parques de estacionamento do Mercado 21 de Agosto e Hospital Velho e dos atuais lugares públicos de estacionamento pagos na via pública na cidade de Viseu. E, por 30 anos, o parque de estacionamento de Santa Cristina e três futuros parques de estacionamento", disse então o presidente da Câmara, Almeida Henriques (na foto), aos jornalistas.



Segundo o autarca, a juntar a este valor, será entregue ao município, trimestralmente, "o que resultar da aplicação da percentagem 25,75% sobre a receita global dos parquímetros".



A empresa Saba Portugal-Parques de Estacionamento, S.A + Egis Road Operation Portugal, S.A ficará com a concessão, construção, exploração, gestão, manutenção e fiscalização dos atuais e futuros parques de estacionamento e dos lugares públicos de estacionamento pagos na via pública.

A Comissão Europeia deu hoje luz verde à concessão à Saba Portugal e a Egis Portugal, dos parques de estacionamento e lugares públicos de parqueamento pagos na via pública, em Viseu.A Saba Portugal - Parques de Estacionamento S.A. é uma empresa especializada na gestão, manutenção e conservação de parques de estacionamento e áreas reguladas na via pública, enquanto a Egis Road Operation Portugal S.A. está vocacionada para a gestão e manutenção de infraestruturas rodoviárias, incluindo equipamento eletrónico e elétrico para apoiar as suas atividades.