Bruxelas dá 'luz verde' a plano de resgate da Lufthansa

A Comissão Europeia aprovou a ajuda estatal de 9 mil milhões de euros ao grupo aéreo alemão Lufthansa. Este era o último aval necessário para o plano de regaste da companhia aérea avançar, depois de na quarta-feira o maior acionista da empresa ter dado o seu OK.





Segundo o comunicado enviado esta quinta-feira por Bruxelas, em causa está a recapitalização da Deutsche Lufthansa AG (DLH), a empresa-mãe do grupo Lufthansa, para a qual o governo alemão vai alocar seis mil milhões de euros. Em troca, vai passar a deter 20% do capital da empresa através da subscrição de novas ações. Com esta medida, o Estado torna-se no principal acionista da Lufthansa, mas o Governo já garantiu que não pretende interferir na gestão da empresa, tendo como objetivo vender esta participação até 2023.