Bruxelas multa fornecedoras de equipamentos de segurança automóvel em 370 milhões

"A Comissão Europeia multou a Autoliv e a TRW, num total de 368,2 milhões de euros por quebrarem as regras de concorrência da União Europeia. A Takata não foi multada, já que foi quem revelou o cartel à Comissão".

Bruxelas explica que as empresas em causa fizeram parte de "dois cartéis" de fornecimento de cintos de segurança, airbags e volantes aos produtores de carros europeus. A Comissão adianta que as três empresas assumiram o seu envolvimento nos cartéis.

A Autoliv, a TRW e a Takata coordenavam os preços a aplicar nos cintos de segurança, airbags e volantes que vendiam ao grupo Volkswagen e ao grupo BMW, adianta a Comissão Europeia, que realça que a coordenação do cartel foi feita através de reuniões entre os fornecedores nas suas empresas, em restaurantes e hotéis, bem como através de conversas telefónicas e troca de emails.

As investigações levadas a cabo por Bruxelas acabaram por identificar dois tipos de infração. Entre janeiro de 2007 e março de 2011, as três empresas venderam de forma concertada os artigos em causa ao grupo Volkswagen. Já entre 2008 e 2011 fizeram o mesmo ao grupo BMW.

A Takata, ao ter revelado os cartéis, recebeu imunidade pela sua participação. Não fosse ter sido a delatora do caso e seria alvo da maior coima: 195 milhões de euros. A TRW terá de pagar menos de 189 milhões de euros e a Autoliv foi alvo de uma coima total de quase 180 milhões.

"Esta é a segunda vez que multamos fornecedores de equipamentos de segurança para os carros por participarem num cartel. Componentes como os cintos de segurança e os airbags são essenciais para a segurança de milhões de pessoas que usam o seu carro para irem para o trabalho ou levarem as crianças à escola. Os três fornecedores atuaram em conluio para aumentarem os lucros nas vendas destes componentes de segurança. No final, estes cartéis afetaram os consumidores e tiveram um impacto negativo na concorrência do setor automóvel europeu, que emprega cerca de 13 milhões de pessoas na União Europeia", destaca a comissária europeia, Margrethe Vestager, no comunicado emitido esta terça-feira, 5 de março.

De realçar que o grupo Volkswagen tem 12 marcas, entre as quais a própria Volkswagen, Audi, Seat, Bentley e Bugatti. Já o grupo BMW tem marcas como a BMW, Mini e a Rolls-Royce.