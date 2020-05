Bruxelas pronuncia-se sobre fusão da PSA e Fiat Chrysler até 17 de junho

A autoridade da concorrência da União Europeia (UE) indicou esta segunda-feira que irá decidir sobre a proposta de fusão entre a PSA e a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) até 17 de junho, sendo este o prazo "provisório" para se pronunciar.





Aquando do anúncio do acordo para a fusão, em outubro, a PSA e a FCA estimavam que a operação irá gerar "cerca de 3.700 milhões de euros de sinergias anuais". As sinergias serão garantidas, "principalmente, de uma alocação mais eficiente de investimentos de longa escala em plataformas de veículos, cadeias de tração e tecnologias, e uma maior capacidade de compra, inerente à nova dimensão do grupo", pode ler-se no documento, que detalha ainda que "a estimativa de custo para alcançar as sinergias é de 2.800 milhões de euros".



Apesar de o setor automóvel estar a ser bastante atingido pelo impacto da pandemia da covid-19, o CEO da PSA e CEO da futura empresa resultante da fusão, Carlos Tavares, indicava que a operação estava a "acelerar".



O negócio necessita também da aprovação das autoridades da concorrência noutros mercados, nomeadamente nos Estados Unidos.