Bruxelas quer criar nova entidade de combate à lavagem de dinheiro

Depois de escândalos de lavagem de dinheiro como o do Danske Bank terem vindo a público, a Europa pretende reforçar as medidas contra o branqueamento de capitais.

A União Europeia está a explorar a criação de uma autoridade central para se focar em casos de lavagem de dinheiro depois de uma série de escândalos que têm vindo a público, avança o Financial Times.





Os ministros das Finanças do bloco deverão pedir formalmente à Comissão Europeia para fazer recomendações sobre uma entidade independente com "poderes diretos", de acordo com uma declaração, a que o FT teve acesso e que deverá ser aprovada na reunião do Ecofin em dezembro. A missão deste órgão seria supervisionar o cumprimento das instituições financeiras com as regras da UE.