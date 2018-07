Buffett é um dos grandes vencedores dos testes de stress na banca americana

A Reserva Federal (Fed) dos EUA realizou testes de stress à banca americana e os resultados foram positivos. Das 35 instituições analisadas, 34 passaram sem reservas. O único banco que recebeu nota negativa foi o DB USA Corporation, unidade norte-americana do alemão Deutsche Bank.



Estes resultados foram positivos não só para o sistema financeiro como um todo, como também para empresas como a Berkshire Hathaway, que vai beneficiar do facto destas instituições poderem distribuir dividendos pelos seus accionistas.

O Financial Times fez as contas e concluiu que a empresa de Warren Buffet vai receber 1,7 mil milhões de dólares líquidos, em dividendos do Wells Fargo e de outras instituições financeiras que viram aprovados os seus planos por parte da Fed. O Wells Fargo viu a proposta de distribuir 33 mil milhões de dólares através do pagamento de dividendo e de compra de acções próprias.

A Berkshire Hathaway é o maior investidor em instituições financeiras como o Wells Fargo, o Bank of America e o American Express, além de ter participações significativas em várias outras entidades financeiras, realça o mesmo jornal.