Buffett reduz preço de venda da casa de férias em mais de três milhões

Warren Buffett colocou à venda uma vivenda em Laguna Beach, na Califórnia há mais de um ano. E o preço de venda inicial foi estipulado em 11 milhões de dólares. Passado mais de um ano, a casa continua à venda. E levou a que Buffett reduzisse o preço de venda em cerca de três milhões. A casa está agora à venda por 7,9 milhões de dólares (6,8 milhões de euros), revela a Bloomberg, que cita a agência que tem esta propriedade em lista de venda.

Comprada em 1971, por 150 mil dólares, a vivenda de seis quartos situada num condomínio frente ao mar, foi imediatamente alvo de obras de reabilitação, que juntaram várias comodidades para acolher a família do Oráculo de Omaha. Durante anos foi ponto de encontro da família no Verão, mas Buffett pouco a tem usado desde 2004, quando faleceu a sua primeira esposa, Susan.



A casa tem mais de mil metros quadrados e dificilmente se pode dizer que é uma mansão, servindo mais como um alojamento prático e próximo da praia. A decoração é simples e funcional, sem luxos aparentes. Nas imagens disponibilizadas pela imobiliária Villa Real Estate, em 2017, podem ver-se os seis quartos. Casas-de-banho são sete, uma delas com as paredes decoradas de alto a baixo com capas da revista New Yorker.





Se a dimensão da vivenda e a sua localização privilegiada podem justificar um preço alto, o facto de a propriedade estar nas mãos de Buffet há mais de quatro décadas é, segundo os especialistas, mais um motivo a puxar pelo seu valor.