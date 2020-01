Buffett vende 80 publicações de media por 140 milhões

A Berkshire Hathaway, do famoso investidor Warren Buffett, chegou a um acordo com a Lee Enterprises para vender as publicações do BH Media Group (BHMG) e o jornal The Buffalo News por 140 milhões de dólares (cerca de 127 milhões de euros).





De acordo com um comunicado da Lee Enterprises, a Berkshire vai garantir um financiamento de longo prazo de 576 milhões de dólares a um juro anual de 9%, que serão usados para fazer a aquisição e refinanciar cerca de 400 milhões de dólares de dívida existente.





Do BHMG, de Buffett, fazem parte 30 jornais diários e 49 publicações semanais, que servem as comunidades de 10 estados norte-americanos. O grupo já estava a ser gerido pela Lee desde julho de 2018 e, no ano passado, obteve receitas de 373,4 milhões de dólares e um EBITDA ajustado de 47,4 milhões. Além das publicações do BHMG, o negócio inclui o nova-iorquino The Buffalo News.





"Não tínhamos qualquer interesse em vender o grupo a mais ninguém por um simples razão: acreditamos que a Lee é a mais bem posicionada para enfrentar os desafios da indústria. Nenhuma organização está mais comprometida em cumprir o papel vital da imprensa local de qualidade", afirmou Buffett, no comunicado.





A aquisição do BHMG aumentará de 50 para 81 os jornais diários do portefólio da Lee, e deverá gerar uma subida de 87% nas receitas e de 40% no EBITDA.





Buffett tem uma relação de muitos anos com os media. Depois de ter distribuído jornais, enquanto jovem, as coisas tornaram-se mais sérias quando o famoso investidor avançou para a compra do Buffalo Evening News em 1977. Depois comprou a agência Business Wire, em 2006, e deu início ao BHMG em 2011.