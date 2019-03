Bugatti apresenta o carro mais caro de sempre

A Bugatti, pelo seu 110.º aniversário, criou uma máquina negra que é também o carro mais caro de todos os tempos. Não seria descabido se fosse o meio de transporte preferido do vilão do Star Wars Darth Vader.

"La Voiture Noire" tem um preço de 11 milhões de euros, o que daria para comprar cerca de 300 Model 3s da Tesla. O veículo já foi vendido e a especulação aponta para que o antigo CEO e chairman da Volkswagen, Ferdinand Piech, seja o seu dono. Piech era conhecido pelo seu estilo de liderança duro antes de se ter demitido em abril de 2015.

O comunicado da Bugatti – empresa detida pelo grupo Volkswagen - não faz qualquer menção a Piech, descrevendo o novo dono apenas como um "entusiasta" da marca. Contudo, foi Piech quem aprovou alguns dos custos de desenvolvimento mais escandalosos na Bugatti. Há uma pista - intencional ou não – sobre a inspiração em Darth Vader: "O para-brisa parece fluir para as janelas dos lados como a viseira de um capacete ", afirma a Bugatti.

O motor tem 16 cilindros e seis saídas de escape. As especificações extravagantes do "La Voiture Noire" realçam o equilíbrio que a VW está a fazer no seu império de 12 marcas. Herbert Diess, CEO do grupo, está à frente da empresa desde abril e tem tentado acelerar uma mudança que torne a empresa mais ágil e com maior controlo de gastos.

A empresa diz que o carro é "bem mais do que uma interpretação moderna" do Bugatti Type57 SC Atlantic, da autoria de Jean Bugatti, um ícone da indústria cobiçado pelos fãs de carros clássicos e o trabalho mais famoso do filho do fundador da empresa, Ettore Bugatti.

