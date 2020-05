Cabeleireiros reabrem sem revistas nem produtos para teste

São os primeiros a reconhecer que não vai ser "fácil", devido à natureza das funções, mas a partir de segunda-feira, os cabeleireiros vão ter uma vasta lista de regras a cumprir, de forma a garantir o regresso da atividade em conformidade com as normas de segurança. O Governo aprovou este sábado um documento de compromisso, elaborado por diversas associações do setor dos cabeleireiros, barbeiros e profissionais de beleza e estética.



Os estabelecimentos poderão trabalhar apenas mediante marcação. O número máximo de pessoas que poderão permanecer em simultâneo dentro dos espaços "é calculado de acordo com a área útil do estabelecimento, número de cadeiras de trabalho existentes, a dividir por dois, incluindo as mesas de manicura e outros postos de trabalho que não se encontrarem em gabinete isolado", explicita o documento.



As associações recomendam que se deixe "um lugar vazio entre duas pessoas". A distância mínima entre duas pessoas deve ser de dois metros, uma regra que se aplica também a quem se encontrar em fila de espera, fora das instalações.



Aos profissionais dos cabeleireiros é aconselhado "manter, tanto quanto possível, os gestos ou a posição do corpo de modo a assegurar a distância" em relação ao cliente.



O equipamento de trabalho terá de obedecer a várias normas. Cada funcionário deverá ter o seu e "descontaminá-lo de forma regular e periódica". O guia aconselha, por exemplo, que a roupa e o calçado sejam de uso exclusivo dentro das instalações, "e quando possível trocada entre clientes". Em alternativa, é incentivado o uso de roupa descartável.





Deverá ser interdito o uso de "adornos tipo pulseiras, relógios e anéis" e evitadas "as unhas de gel, gelinho e unhas compridas que impedem os profissionais de higienizar adequadamente as suas mãos".