Cães farejadores ajudam a detectar contaminantes no vinho

Às 6h30 da manhã no Vale de Casablanca, no Chile, dois labradores chamados Zamba e Mamba farejam pilhas de aduelas de carvalho para serem usadas em barris de vinho. A empresa chilena de fabrico de barris TN Coopers conta com os seus eficientes focinhos ??para rastrear compostos químicos nocivos na madeira, como o TCA (2,4,6-tricloroanisol) e o TBA (2,4,6-tribromoanisol), que poderiam contaminar os sabores e aromas do vinho armazenado nos seus barris.

Um sinal ao treinador que os cães descobriram algo e há uma recompensa. Após um período de 30 minutos, os cães descansam e outra equipa assume a rotina.

Os cães especialistas fazem parte do florescente projeto Natinga da empresa e são o mais novo exemplo de como caninos treinados podem ser usados ??para prevenir pragas de vinhedos e desastres em vinícolas. Michael Peters, enólogo e gerente de vendas do escritório da TN Coopers em Sonoma, na Califórnia, diz: "Eles são mais precisos e eficazes do que a tecnologia moderna".

O olfato de um cão é entre 10 mil e 100 mil vezes mais agudo do que o de um humano, graças a 300 milhões de recetores olfativos, em comparação com nossos insignificantes 6 milhões. A tecnologia robótica também fica aquém. Isso fez com que "o melhor amigo do homem" se tornasse uma ferramenta essencial para detetar fugitivos e pessoas presas em escombros, farejando aquela linguiça italiana que se pensou que podia ser esconder na mala enquanto passava pela alfândega, descobrindo bombas antes de uma explosão e caçando trufas caras.

Na indústria do vinho, os cães estão a ser usados para detetar o TCA e outros contaminantes, que são a ruína dos produtores de vinho em todo o mundo. Um pequeno TCA percorre um longo caminho e é a principal causa do "gosto de rolha", um cheiro de papelão húmido e a mofo nos vinhos. A maioria das pessoas consegue identificá-lo numa concentração de cerca de 5 partes por trilião, o equivalente a algumas gotas numa piscina olímpica, segundo Jamie Goode, que publicou recentemente Flawless: Understanding Faults in Wine (Impecável: Entendendo Falhas no Vinho, numa tradução livre).

E está longe de ser apenas uma questão sobre a cortiça, diz Peters. "Também pode contaminar a madeira usada para aduelas de barris, mangueiras de plástico, bombas, tampas de silicone [usadas em barris de vinho], agentes clareadores e até mesmo infetar uma adega inteira."

O custo financeiro é alto - e quanto mais cedo for identificado, mais rápida e barata será a solução. Em dezembro passado, por exemplo, a vinícola Opus One, de Napa, entrou com um processo contra os seus fornecedores franceses pedindo uma indemnização de 470 mil dólares, alegando que 10 barris foram contaminados com TCA, danificando mais de 2 mil litros do seu cabernet de 325 dólares a garrafa.

(Texto original: In Wine Country, Dogs Are Sniffing Out Threats to $325 Cabernet)