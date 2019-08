CaetanoBus vende 34 autocarros elétricos à cidade de Londres por 15 milhões  

Os autocarros e.City Gold "entrarão em operação a partir de março de 2020" e trata-se do "primeiro autocarro elétrico Caetano no Reino Unido, reforçando a já forte presença da marca neste mercado", adiantou a empresa, num comunicado.

"A Abellio encomendou o e.City Gold Caetano na versão de 10,7 metros que oferece capacidade para 60 passageiros com piso baixo completo. É um autocarro urbano 100% elétrico que inclui aquecimento com zero emissões e foi desenvolvido pela CaetanoBus para cumprir integralmente as especificações mais recentes da TfL [Transport for London]", lê-se no mesmo comunicado.

A Abellio London opera autocarros na capital britânica em nome da TfL.

Os novos autocarros, que irão circular nas rotas C10 e P5, incluirão "diversas funcionalidades da nova norma de segurança para autocarros da TfL, como sistemas de monitorização por câmara para substituir os espelhos retrovisores tradicionais, assistente de velocidade inteligente, sistema de alerta de veículo acústico e um 'design' frontal renovado para melhorar a segurança dos peões/utilizadores da estrada mais vulneráveis", detalhou o grupo.

Desde 2018, a empresa já produziu perto de 70 autocarros urbanos elétricos e.City Gold, incluindo a encomenda da Abellio, cuja entrega está prevista para o início de 2020.

"No próximo ano, a CaetanoBus estima atingir as 200 unidades destes veículos", adiantou a empresa.

O grupo registou no ano passado um volume de negócios de 75 milhões de euros, adiantou a empresa.

Segundo o mesmo comunicado, o Reino Unido "é um mercado estratégico fundamental para a CaetanoBus, para onde tem fornecido autocarros há mais de 50 anos".