Caixa conclui a maior capitalização de Portugal. Recebeu 4.944 milhões

António Domingues, que foi para a CGD em 2016, de onde saiu nesse mesmo ano, foi quem iniciou as negociações com a Comissão Europeia para a capitalização do banco.

António Domingues, que foi para a CGD em 2016, de onde saiu nesse mesmo ano, foi quem iniciou as negociações com a Comissão Europeia para a capitalização do banco.

A maior operação de capitalização feita em Portugal acabou. A Caixa Geral de Depósitos pôs fim à capitalização iniciada no ano passado. Em dois anos, o banco público recebeu 4.944 milhões de euros. A grande maioria foi do Estado, assegurando a sua propriedade estatal. Mas os privados também entraram no processo, ao subscreverem dívida do banco. E os efeitos da capitalização vêem-se em vários momentos. O fecho dos balcões é um exemplo.

Foi com António Domingues, o gestor escolhido pelo Governo português para liderar a CGD, ainda em 2016, que se iniciaram as conversações com a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu para a capitalização da CGD. Foi com Paulo Macedo, que entrou após a polémica de Domingues com o Governo, que ela se concretizou.

O dinheiro do Estado





Tudo começou com um aumento de capital de 1.444 milhões de euros, a 4 de Janeiro de 2017.

Para isso, o Estado absorveu 945 milhões de euros das obrigações de conversão contingente, os chamados CoCos, que a Caixa tinha subscrito na capitalização de 2012. Em causa estavam 900 milhões de euros, a que se somavam os 45 milhões de euros de juros vencidos e não pagos. O Estado assumiu não receber aquele valor em nome da CGD.

Além disso, a Parpública vendeu os 49% que tinha na Parcaixa, o que representou uma capitalização de 499 milhões de euros para a Caixa Geral de Depósitos, passando a totalidade do capital desta "holding" para o banco público. Aí, estão participações em empresas como a Águas de Portugal e a Inapa.