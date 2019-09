Caixa convida Banco ABC a apresentar proposta de compra do BCG Brasil

O Banco ABC Brasil recebeu um convite da Caixa Geral de Depósitos de Portugal para avaliar a apresentação de proposta vinculativa de aquisição do Banco Caixa Geral – Brasil, sob as mesmas condições de concorrência com as demais instituições convidadas, segundo comunicado do ABC ao mercado, citado pela Bloomberg.

"Nesta data não há nenhuma proposta ou contrato vinculativo em negociação para a aquisição do BCG Brasil", sublinha o Banco ABC no mesmo documento.





Recorde-se que o Banco Luso-Brasileiro, do grupo Amorim, o Banco ABC Brasil e o fundo Artesia são os três candidatos que estão na corrida final à compra do banco brasileiro da Caixa Geral de Depósitos (CGD). A "short list" foi publicada esta quarta-feira, 4 de setembro, em Diário da República.