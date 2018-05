Caixa defende que provisão para Vale do Lobo não impõe custos adicionais

O Negócios noticiou que a CGD pôs 103 milhões de lado por conta de Vale do Lobo. A Caixa responde que a provisão tem como finalidade impedir que haja qualquer impacto contabilístico em 2018, e que se trata da transferência de imparidades já reconhecidas.

A Caixa Geral de Depósitos defende que a provisão de 103 milhões de euros, constituída em 2018 por conta de Vale do Lobo, não traz perdas adicionais para a instituição financeira.

"Em termos práticos correspondeu apenas a uma transferência contabilística de imparidades para provisões, mantendo-se o valor líquido do activo (120 milhões) e garantindo a neutralidade desta operação na situação patrimonial da CGD", interpreta a instituição financeira.

O Negócios noticiou esta quinta-feira, 3 de Maio, que o banco presidido por Paulo Macedo constituiu uma provisão de 103 milhões de euros em relação ao empreendimento turístico de que era accionista, com 24%, e cujos créditos foram vendidos em Fevereiro passado. Essa venda, ao fundo Flitptrel VDL, gerido pela ECS, foi por 222,9 milhões de euros.

À data da alienação dos créditos, a exposição total a Vale do Lobo ascendia a 372,2 milhões, sendo que, contudo, apenas 265,1 milhões estavam ainda reconhecidos no balanço. E, destes últimos, 145 milhões estavam cobertos por imparidades, pelo que o valor líquido desta exposição era de 120,3 milhões.

Há uma provisão constituída pela CGD para fazer face à diferença entre estes 120,3 milhões, de valor líquido de Vale do Lobo no seu balanço, e os 222,9 milhões da venda: a provisão de 103 milhões. É com essa provisão que o valor líquido daquele activo continua a ser de 120,3 milhões.

O banco argumenta que, com a provisão (que utiliza parte do que estava já reconhecido como imparidade), não há qualquer impacto contabilístico nem negativo nem positivo para as contas do presente ano, explicando que até se poderia registar uma mais-valia pela diferença.

A questão é que, ao mesmo tempo que houve a venda dos créditos, houve a subscrição de unidades de participação do Flipretl, de que a CGD passou a ser dona de 36,45%, em vez dos 14,55% que registava em Dezembro. E essa subscrição foi feita sensivelmente ao valor da venda: 224,2 milhões.

O fundo é agora o dono dos créditos – e por essa via da gestão, tendo em conta a situação patrimonial – de Vale do Lobo. E o objectivo é recuperar e rentabilizar o activo. A provisão poderá ser utilizada (diminuída) caso se cumpra o plano de desalavangem dos activos do grupo, havendo aí o impacto.





Certo é que o impacto do negócio tem sido sempre negativo para a instituição, não só financeiro como inclusive reputacional, tendo em conta que o processo de entrada, em 2006, é alvo de suspeitas do Ministério Público no âmbito da Operação Marquês. Além disso, a posição accionista de 24% perdeu todo o seu valor – a dívida comeu-a totalmente.