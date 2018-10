Caixa espera que Governo decida venda em Espanha e África do Sul dentro de um mês

A gestão da Caixa Geral de Depósitos já entregou os seus nomes para a alienação do espanhol BCG e do sul-africano Mercantile. A palavra final é do Conselho de Ministros.

A Caixa Geral de Depósitos acredita que, no espaço de um mês, possa haver uma decisão do Governo sobre a alienação das operações em Espanha e África do Sul.

"O processo está em marcha, esperamos que haja uma decisão até ao final do mês [de Novembro], princípios de Dezembro", respondeu o presidente executivo do banco público, na conferência de imprensa de apresentação de resultados esta terça-feira, 30 de Outubro.

Neste momento, os dossiês com os argumentos da gestão de Paulo Macedo para as escolhas das ofertas preferidas foram já enviados ao Ministério das Finanças, onde o processo está a ser liderado pelo secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix.

Para o Banco Caixa Geral em Espanha, a CGD já indicou que a sua preferência cabe ao espanhol Abanca, enquanto o Mercantile Bank poderá ser vendido ao Capitec. Os nomes agora têm de ser aprovados pelo Ministério das Finanças, e depois em Conselho de Ministros. É este passo que Paulo Macedo acredita poder ser dado ainda este ano.

Entretanto, foi já reiniciado o processo de alienação do banco no Brasil, que estava travado devido à envolvente política e económica. As entidades aí presentes serão avaliadas mas "tudo vai depender da conjuntura económica e o que vai acontecer no Brasil".