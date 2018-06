Caixa "poupa" 125 milhões de euros em cinco anos com emissão de dívida

A CGD colocou 500 milhões com uma taxa de juro de 5,75%. O valor está cinco pontos abaixo do custo da emissão feita em Março do ano passado, graças ao acordo com Bruxelas. Os “hedge funds” afastaram-se da emissão.