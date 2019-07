CaixaBank baixa lucros para menos de metade no primeiro semestre  

O grupo bancário espanhol CaixaBank, dono do BPI, obteve lucros de 622 milhões de euros no primeiro semestre de 2019, uma diminuição de 52,1% em relação ao mesmo período de 2018, devido ao acordo laboral com os sindicatos.

Na informação que transmitiu hoje ao mercado, o banco espanhol explica que o resultado do semestre seria de 1.307 milhões de euros (+0,7%), se não tivesse chegado a acordo com os trabalhadores, alcançado no segundo trimestre, que implicou despesas de 978 milhões de euros, para suprimir, com adesões voluntárias, 2.023 postos de trabalho.

Os recursos aumentaram para 380.864 milhões de euros (+6,2% em 2019), com o crédito aos clientes a ficar nos 230.867 milhões de euros (+2,7% durante o semestre).

No final do primeiro semestre de 2018, o rácio do crédito mal parado diminuiu para 4,2% e os créditos duvidosos baixaram 793 milhões de euros, para 10.402 milhões de euros.

O CaixaBank tinha em 30 de junho último um rácio 'Common Equity Tier 1' (CET1) de 11,6%.

A entidade bancária refere que durante o segundo trimestre do corrente ano finalizou a venda da participação que tinha na petrolífera Repsol.