CaixaBank BPI: Lucros da Navigator terão caído 18% no terceiro trimestre

A Navigator deverá reportar um resultado líquido de 43 milhões de euros no terceiro trimestre, de acordo com as estimativas dos analistas do CaixaBank BPI. Este valor corresponde a uma quebra de 18% face ao mesmo período do ano passado.

A empresa liderada por João Castello Branco deverá apresentar uma redução de 1% das suas receitas, para 429 milhões, e uma diminuição de 21% do EBITDA para 99 milhões de euros, entre julho e setembro.

Os números serão conhecidos na terça-feira, 29 de outubro, já após o fecho do mercado, e a evolução esperada pelo CaixaBank BPI espelha o desempenho que tem sido observado este ano, bem como as perspetivas da empresa.

No primeiro semestre, a Navigator registou uma quebra de 20,5% dos seus lucros para 94,9 milhões de euros, já as receitas aumentaram 4,6% para 816,9 milhões de euros. A contribuir para a redução dos lucros esteve a queda dos preços da pasta e a diminuição da produção e vendas de papel.

Já este mês, o atual CEO da empresa, João Castello Branco, admitia que 2019 seria marcado por alguma pressão. "Há uma queda relevante do preço da pasta de papel que, obviamente, afeta o setor no seu conjunto", afirmou, em entrevista à Lusa, admitindo que a faturação da empresa fique este ano "próxima da [registada] no ano anterior, embora algo pressionados pelo contexto global da pasta e do papel".



João Castello Branco assumiu a presidência executiva em abril, quando Diogo da Silveira saiu da empresa.