Ao BCP, a multa aplicada foi de 60 milhões de euros, uma decisão que o banco já anunciou que irá contestar, por considerar que as práticas cometidas entre 2002 e 2013 não tiveram "qualquer efeito negativo para os consumidores". O banco vai, assim, avançar com a impugnação judicial da decisão da AdC.



Seja como for, se vier a ser mesmo obrigado a pagar a multa, o impacto sobre os resultados do BCP poderá ser significativo. "Ainda que se aguarde pelo resultado dos recursos submetidos aos tribunais, estimamos que a multa de 60 milhões de euros poderá ter um impacto negativo de 13 pontos base no rácio CET1 do BCP e um impacto negativo de 16% sobre a nossa estimativa para o lucro ajustado do banco no exercício de 2019", refere o CaixaBank BPI, numa nota de research.



No primeiro semestre deste ano, o BCP aumentou os lucros em 12,7% para 169,8 milhões de euros, impulsionado pela subida dos proveitos com o negócio "core" e pela redução das imparidades e provisões.



Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.

multa de 60 milhões de euros aplicada pela Autoridade da Concorrência (AdC) ao BCP , pela participação no chamado cartel da banca, poderá ter um impacto negativo de 16% sobre os lucros do banco. A estimativa é do CaixaBank BPI, que faz uma breve análise à decisão do regulador, publicada na segunda-feira, 9 de setembro.Em causa está a decisão da AdC de condenar 14 bancos a pagarem uma multa total de 225 milhões de euros, por terem trocado informação sobre práticas comerciais internas no crédito ao consumo, habitação e a empresas.