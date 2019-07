CaixaBank BPI prevê uma quebra de 6% nos lucros da Jerónimo Martins

A Jerónimo Martins terá fecho do primeiro semestre do ano com um lucro 6% inferior face ao ano passado, estima o CaixaBank BPI. Já para as receitas, os analistas antecipam um período forte, devido a Páscoa e à inflação na Polónia.

A Jerónimo Martins terá fechado o primeiro semestre de 2019 com lucros de 170 milhões de euros, menos 6% do que em igual período de 2018, de acordo com as estimativas do CaixaBank BPI. Esta quebra é justificada pelos primeiros três meses do ano, período em que a dona dos supermercados Pingo Doce reportou uma queda de 14,5% dos seus resultados líquidos.

Os analistas do banco de investimento estimam que as receitas tenham aumentado 5% para 8,86 mil milhões de euros, enquanto o EBITDA terá crescido 3% para 461 milhões de euros.

Por unidades, as operações na Polónia, sob a insígnia da Biedronka, continuam a representar a maior fatia de receitas (6,02 mil milhões de euros), seguida pelo Pingo Doce (1,9 mil milhões).

A empresa liderada por Pedro Soares dos Santos vai apresentar os números no dia 25 de julho, com os analistas do CaixaBank BPI a preverem que o segundo trimestre tenha sido "forte" ao nível das receitas, com a retalhista a beneficiar da Páscoa (que este ano foi mais tarde do que em 2018) e também da inflação elevada na Polónia.



Ainda assim, o conjunto de resultados apresentado deverá ter um impacto neutral nas ações da retalhista, pelo que os analistas mantêm o preço alvo em 17,55 euros e a recomendação de "comprar".





Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.