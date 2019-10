apropriado.

ucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização

Vista Alegre alcançou um resultado líquido de 3,71 milhões de euros, duplicando o registado no período homólogo (1,86 milhões de euros).

"Com uma clara componente exportadora (principalmente na Europa), a marca está a beneficiar de uma forte consciência internacional. É expectável que o mercado de cerâmica tenha uma taxa de crescimento anual de 6,6% até 2021", pode ler-se na nota do CaixaBank BPI, assinada pelos analistas Bruno Bessa e Jon Badiola, que apontam a Vista Alegre como o "player" com maiores margens nesta indústria a nível global.Os dois analistas antecipam uma subida anual de 10% nas vendas e de 18% no EBITDA entre 2018 e 2022 para a Vista Alegre, apoiada pela capacidade instalada de cerca de 37% concluída no primeiro semestre de 2019 e também pelo crescimento das margens do EBITDA - l- de 23,3% até 2022 "suportado pela eficiência dos ganhos futuros".Através de um outro método, chamado Marker Multiples, o preço-alvo da empresa está entre os 1,30 e 1,99 euro por ação, segundo o "research". No primeiro semestre deste ano , aA notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.