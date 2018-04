O grupo bancário espanhol CaixaBank, obteve lucros de 704 milhões de euros no primeiro trimestre de 2018, um aumento de 74,7% em relação ao mesmo período de 2017, com o BPI a contribuir com 40 milhões de euros para estes resultados.

Por outro lado, o grupo espanhol afirma que reforçou a posição de liderança no que diz respeito à banca digital, com uma quota de penetração de 33% e com 56% dos clientes "digitais".



O CaixaBank teve um rácio "CET1 fully loaded" de 11,6%, em linha com o que estava previsto no seu plano estratégico (11%-12%) e o capital total em termos "fully loaded" atinge os 16,1%, acima do objectivo de 14,5%.

Na informação que transmitiu esta sexta-feira ao mercado o accionista maioritário do BPI explica que conseguiu estes resultados devido, principalmente, ao crescimento das receitas, com um aumento da margem bruta de 19,5%, para 2.262 milhões de euros.O BPI contribui com 40 milhões de euros para o lucro total, mas se se tomar em consideração a totalidade das empresas em que participa, a sua contribuição seria de 169 milhões de euros.O CaixaBank destaca que os recursos dos clientes são de 351.420 milhões de euros e o crédito aos clientes são de 223.249 milhões.