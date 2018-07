CaixaBank engorda lucros em 54,6% para 1.298 milhões

O CaixaBank obteve 1.298 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, uma subida homóloga de 54,6%. O dono do BPI justifica a subida com o crescimento de 8,7% no produto bancário. O banco português contribuiu com 76 milhões para o lucro, valor que sobe para 252 milhões contando com as participadas.

O CaixaBank registou 1.298 milhões de euros de lucro nos primeiros seis meses do ano, mais 54,6% do que no primeiro semestre de 2017, informou esta sexta-feira, 27 de Julho, o dono do BPI. O banco português contribuiu com 76 milhões para os resultados, um valor que sobe para 252 milhões contando com as participadas.

A margem financeira aumentou 3,5%, atingindo os 2.432 milhões de euros, tendo as receitas com comissões crescido 3,3%, para os 1.293 milhões.

O crédito a clientes cresceram 0,8%, para os 225.744 milhões de euros, enquanto a carteira de recursos de clientes aumentou 5,1%, ascendendo a 366.163 milhões, dos quais 186.979 milhões de euros em depósitos, um valor que subiu 6,3% em termos homólogos.

O rácio de malparado baixou de 6,5% em Junho do ano passado para 5,3%.

A resiliência da instituição, avaliada de acordo com o rácio CET1 "fully loaded", situou-se nos 11,4%.

Em Maio, o CaixaBank comprou 8,425% do capital do BPI à Allianz por 177,97 milhões de euros.