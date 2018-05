CaixaBank reforça no BPI após comprar posição da Allianz

A instituição financeira espanhola comprou acções do BPI na sessão de 7 de Maio e passou a controlar 93,462% do capital social.

Depois de comprar a posição da Allianz no BPI, o CaixaBank voltou a reforçar no capital do banco português, detendo uma participação que corresponde a 93,462% do capital social e 93,472% dos direitos de voto.

Em comunicado à CMVM, emitido pelo BPI, o CaixaBank refere que este reforço de posição aconteceu a 7 de Maio, ou seja, na primeira sessão bolsita depois do anuncio da compra da posição da Allianz e de que o banco espanhol pretendia retirar o BPI de bolsa.

Após a compra desta posição, o CaixaBank passou a controlar 92,935% do capital social do BPI, pelo que este reforço efectuado a 7 de Maio equivale a cerca de meio por cento do capital.

Na sessão de ontem o BPI atingiu os 1,45 euros, que corresponde à contrapartida oferecida pelo CaixaBank para retirar o banco português da bolsa. Hoje as acções do BPI fecharam estáveis.