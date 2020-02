Segundo o comunicado, "a referida emissão será subscrita integralmente pelo CaixaBank", tendo como objetivo "o reforço dos passivos elegíveis para cumprimento do requisito futuro de MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities)".



A emissão, segundo o BPI, "terá uma taxa de cupão de 0,875% e uma taxa de juro equivalente à taxa 'swap' a 5 anos acrescida de um spread de 130 pontos base".



A instituição indicou ainda que "foi obtida uma opinião de um auditor independente, o qual confirmou que as condições de 'pricing' da emissão são, face às atuais condições de mercado, adequadas".



"Prevê-se que a emissão e respetiva liquidação ocorram em 6 de março", concluiu o banco, no comunicado.



O MREL é uma nova exigência regulatória da União Europeia que exige que os bancos tenham uma 'almofada' de fundos suficiente para absorver perdas em caso de resolução.



