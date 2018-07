CaixaBank vem fazer crédito ao consumo para Portugal

O CaixaBank virá para Portugal com a sua área de crédito ao consumo, confirmou o banco português por si detido, o BPI.

O CaixaBank Consumer Finance virá com este nome, na prática como entidade que vai financiar crédito pessoal de determinadas entidades. O Jornal Económico já tinha avançado com a notícia.

"Vamos abrir em Portugal, antes do fim do ano, quando tivermos as autorizações do Banco de Portugal e do Banco de Espanha", avançou Pablo Forero, na conferência de imprensa desta terça-feira, 24 de Julho.

Segundo explicou o CEO do banco, agora o BPI faz crédito ao consumo aos balcões do banco. A área em que o CaixaBank Consumer Finance vai entrar não vai embater no negócio do BPI: "é credito ao consumo a pessoas que não são clientes, em ponto de venda".

Este movimento ocorre em sentido inverso ao dos negócios do BPI que foram adquiridos pelo accionista, que está com uma operação em cima da bolsa para ficar com a totalidade da instituição.

O BPI Gestão de Activos e o BPI GIF foram vendidos ao CaixaBank por 61,8 milhões no segundo trimestre, o que impulsionou os lucros de 366,1 milhões. Aguarda-se ainda a conclusão das vendas das áreas de acções e corporate finance, emissão de cartões e "merchant acquiring".