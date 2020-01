aio a novembro de 2017, Isabel dos Santos, presidente da Sonangol, fez com que a petrolífera estatal angolana transferisse pelo menos 115 milhões de dólares de fundos públicos para o Dubai.

"Isto (a investigação) pode criar pressão na Nos e aumentar a especulação sobre a posição de Isabel dos Santos na empresa", pode ler-se numa nota dos analistas do Caixabank/BPI.



Os analistas do banco de investimento acrescentaram que "no entanto, não acreditamos que que seja provável ver algum distúrbio na gestão da empresa, uma vez que os quadros foram recentemente reeleitos".



Mas Jorge Brito Pereira, principal advogado de Isabel dos Santos, não era o único português e conhecido da angolana nessa empresa do Dubai. O diretor da Matter Business Solutions era Mário Leite da Silva, principal gestor de negócios da empresária angolana, e Paula Oliveira, que o Expresso diz ser amiga próxima e sua sócia noutras sociedades, era a diretora. Ambos têm cargos na administração da portuguesa Nos.



Jorge Brito Pereira é também administrador da joalharia suíça De Grisogono e presidente da Efacec Power Solutions e dos bancos BIC e BFA. Posições, através das quais, representa os interesses de Isabel dos Santos e do seu marido Sindika Dokolo.



Segundo o que o consórcio de jornalistas apurou (e que o Expresso revelou) Mário Silva e Paula Oliveira não assumiram nos seus currículos públicos a ligação à empresa Matter Business Solutions. No entanto, o semanário português adianta que os nomes de ambos "constam nos registos do Dubai e as suas assinaturas surgem a representar a companhia offshore em dois acordos relacionados com os pagamentos da Sonangol".



Hoje, as ações da Nos sobem 0,04% para os 4,960 euros por ação.