CaixaBI dá potencial de 25% à REN devido a "estabilidade e dividendo radioso"

O CaixaBI reiniciou a sua cobertura da REN – Redes Energéticas Nacionais com uma recomendação de "comprar" para as suas acções.

Os analistas apontam também para um preço-alvo de 3,10 euros, o que confere às acções da empresa liderada por Rodrigo Costa (na foto) um potencial de valorização de 25,5% face ao valor de fecho de terça-feira, nos 2,47 euros.

"Estamos a reiniciar a cobertura da REN com uma recomendação de compra e um ‘price target’ de 3,10 euros para o ano de 2019. Revimos o nosso modelo para incluirmos a aquisição da Portgás e as directrizes dadas pela empresa quando apresentou o seu plano de negócio para 2018-2021", sublinha a nota de análise.

E prossegue: "no ano passado, a REN comprou a Portgás e concluiu com êxito um aumento de capital de 250 milhões de euros para financiar parcialmente esta aquisição, o que lhe permitiu não só manter o seu rating de crédito como também aumentar a sua dimensão e melhorar a liquidez do mercado".

"Mantemos uma perspectiva positiva para a empresa devido ao histórico do desempenho das suas acções, ao seu perfil defensivo e aos lucros visíveis, e destacamos o sucesso da companhaia na gestão da dívida e na redução dos custos financeiros no sentido de compensar a queda na remuneração dos activos", consideram os analistas do CaixaBI.

A nota de "research" destaca igualmente que a REN continua a ser um dividendo seguro, com a empresa a apresentar uma clara política de remuneração dos accionistas que resultou numa rendibilidade do dividendo de 6,9% aos actuais preços do mercado – o mais elevado entre os seus pares.

"No nosso entender, o maior risco neste investimento continua a ser a incerteza relativamente à duração da Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético (CESE), pelo que a sua potencial eliminação é o factor de impulso positivo mais importante para as acções da REN", refere a análise.

