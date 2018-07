Calheiros: Aeroporto de Lisboa “entupido” tira “um milhão” de turistas a Portugal

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal pede urgência na solução do Montijo. Caso contrário, o país arrisca-se a perder turistas e a passar uma imagem negativa para o exterior.

Portugal estará a perder um milhão de turistas todos os anos devido à lotação do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. A perspectiva foi traçada pelo presidente da Confederação do Turismo Português em entrevista ao Negócios e Antena 1.

"Muito provavelmente, à volta de um milhão de turistas por ano. Sabendo o que cada turista gasta e a transversalidade do turismo, imagine-se o impacto que isto tem", afirmou Francisco Calheiros. Por isso, não hesita em classificar o aeroporto de Lisboa como "uma pedra no sapato do país".

Calheiros lembra que o aeroporto "entupido" está a gerar danos negativos na imagem do país e dá o exemplo das filas criadas no controlo de passaportes. A responsabilidade, diz, é do Governo, a quem pede para não "privilegiar determinados interesses corporativos".

A solução prevista para o Montijo só deverá chegar no primeiro trimestre de 2022, uma data que deixa o sector do turismo preocupado. Francisco Calheiros considera que é urgente tomar uma decisão e fazer avançar o projecto.