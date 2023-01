E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Five9, fornecedora de soluções cloud para call center, vai abrir um novo hub europeu de investigação e desenvolvimento, desta vez em território luso, mais concretamente no Porto. Este novo escritório será a sede de engenharia da empresa na região, "abrangendo trabalhos nas áreas de inteligência artificial, engenharia de software e operações cloud", detalha a empresa numa nota enviada às redações.



A fornecedora de soluções cloud para call center refere que "as novas instalações vão ajudar a escalar a crescente presença internacional da Five9" que, ao longo dos últimos dois anos, tem expandido a sua equipa na Europa.



A Five9, f"As instalações contam atualmente com mais de 100 colaboradores - novos e vindos de outras localizações da empresa -, e o plano é crescer este número para 300 nos próximos anos", garante a Five9.Mike Burkland, CEO e Chairman da empresa, afirma que a cidade portuense foi "a escolha clara", justificando que "é um centro tecnológico emergente, bem conectado e com uma grande base de talentos de engenharia", que permitirá dar continuidade à "missão de trazer inovação em experiência de cliente e transformação de negócios a empresas em todo o mundo."A empresa fEste novo hub surge após a empresa ter, em maio, anunciado a abertura de dois Data Centers em Amesterdão e Frankfurt. "Para além disso, também há planos para estabelecer um novo Centro de Excelência de Apoio Profissional e ao Cliente nestas instalações no Porto", acrescenta.