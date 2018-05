Camionistas dão quatro dias ao Governo para responder a propostas

A ANTRAM indicou esta segunda-feira, após uma reunião com o secretário de Estado das Infraestruturas, que vai aguardar quatro dias por respostas do Governo às propostas que apresentou para o sector do transporte rodoviário de mercadorias, admitindo acções de protesto no futuro.

A Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) indicou esta segunda-feira, após uma reunião com o secretário de Estado das Infraestruturas (SEI), que vai aguardar quatro dias por respostas do Governo às propostas que apresentou para o sector.





A reunião com o Governo incluiu também a Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas (ANTP), que já havia reunido no domingo à noite com o secretário de Estado. Apesar de ter manifestado agrado com a abertura negocial da parte do Executivo, a ANTP manteve o protesto que decorre desde as 08:00 desta segunda-feira.



À saída da reunião de hoje, o presidente da ANTP, Márcio Lopes, revelou que o Governo vai criar um grupo de trabalho para o sector e que os promotores da paralisação desta segunda-feira irão reunir-se para decidir se mantêm os protestos ou os suspendem.

Em comunicado, a ANTRAM, a maior associação do sector do transporte rodoviário de mercadorias, diz ter apresentado várias medidas concretas que gostaria de ver implementadas. Entre as propostas que colocou em cima da mesa, a ANTRAM destaca o alargamento do regime do gasóleo profissional por mais dois anos, para um maior número de litros e incluindo veículos a partir das 7,5 toneladas, a majoração com custos de combustíveis em sede de IRC e maiores benefícios fiscais.A associação liderada por Gustavo Duarte (na foto) aguardará, por quatro dias, "feedback do SEI relativamente à proposta apresentada". "Findo esse período, e caso não obtenha qualquer resposta, a associação estará totalmente solidária com as acções que as empresas de transporte decidirem definir", conclui.