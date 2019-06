Campanha da cereja e do pêssego entre as melhoras das últimas décadas

A produção da cereja e do pêssego terá aumentado, com ambos os frutos a registarem campanhas acima da média.

A produtividade da campanha da cereja deverá aumentar 10% este ano, quando comparado com o ano passado, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), que salienta que os receios sobre a chuva que se sentiu no final de abril e no início de maio acabaram por não se confirmarem.